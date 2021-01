Blue Period pointe le bout de son nez en librairies

By Clem MP

Blue Period est un seinen abordant la thématique de l’art. Il suit le parcours hors du commun de Yotara, un mordu de peinture.

Blue Period conte le destin de Yatora, un lycéen brillant et populaire qui se prend de passion pour la peinture. La révélation a eu lieu lors d’une exposition où un tableau réveille en lui son amour pour la peinture. Il se met alors à étudier cet art de fond en comble, en vue de passer le concours des beaux-arts, qui se tiendra dans deux ans.

Il s’agit d’un seinen tranche de vie orienté school life de jeunes à la sauce peinture, ce qui en fait toute son originalité et son charme. Et le style de dessin doux et rond de Yamaguchi Tsubasa accroit cette sensation.

Ce seinen est le second manga de Yamaguchi Tsubasa, aux commandes à l’écrit et aux dessins. Edité depuis 2017 au Japon, il a déjà raflé de nombreuses récompenses tels que le Prix Manga Taishô en 2020. Il se poursuit toujours avec 8 volumes parus au pays du soleil levant.

Le volume 1 de Blue Period sort le 20 janvier 2021 aux éditions Pika,au prix de 7,50 euros.