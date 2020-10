Resident Evil : le reboot de Sony dévoile son casting

By Axel PC

Après le teaser de la série animée made in Netflix, Sony vient de dévoiler le casting de son reboot cinématographique de Resident Evil.

Après les 6 purges films de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich dans le rôle de Alice, bien éloignés de la franchise vidéoludique développée par Capcom, voilà que le reboot préparé par Sony semble nous offrir l’origin-story tant attendue, cette fois bien fidèle aux jeux-vidéo.

On retournera donc en l’an de grâce 1998, en suivant Claire Redfield (jouée par Kaya Scoldelario), son frère Chris Redfield (Robbie Amell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Albert Wesker (Tom Hopper), Leon S. Kennedy (Avan Jogia) et William Birkin (Neal McDonough) durant la fameuse nuit à Raccoon City où tout a commencé.

Un retour aux sources pour le scénariste et réalisateur Johannes Roberts qui veut y « retrouver l’essence des deux premiers jeux et recréer cette terrifiante et viscérale expérience que j’ai éprouvé en y jouant, tout en développant une intrigue réaliste à propos d’une petite ville mourante des Etats Unis ». Ça va pas niaiser !

Le reboot de Resident Evil n’a pas de date de production.