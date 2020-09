PUBG te fait flamber mon poulet !

By Ida Gonthier

Pour célébrer la sortie de la saison 8, PUBG Corporation a collaboré avec le chef français Montoy «Poca» Christian pour créer une courte émission de cuisine. Dans le cadre de la vidéo, les influenceurs Twitch «Kaymind», «LittleBigWhale» et «DamDam» s’affrontent pour préparer le parfait Chicken Dinner – au cœur de la jungle de Sanhok.

Pendant l’épisode, le chef Poca – des bars et restaurants associés Guru – partage une recette de Chicken Dinner que tu peux cuisiner eux-mêmes à la maison. En bonus, il propose également une recette de préparation de Cocktails Molotov (consommables et non explosifs cette fois).

Le poulet Sanhock le chef français Montoy «Poca» Christian

Un poulet entier vidé et coupé en deux

2 Cas (cuillères à soupe) de Sauce de poisson

2 Cas de miel

3 CAS d’huile de sésame

1 morceau de 4 cm de gingembre frais

1 tige de citronnelle vietnamienne

Poivre Kampot

4 feuilles de combawa

5 à 7 brins de coriandre fraîche

1 ou 2 Citrons verts

1 tige de Ngo Gai (optionnel)

Ingrédients

Le petit plus

1 bouquet garni pour le fumage

5 cl. De Nep Moi pour le flambage

©PUBG Corporation

✻ Mode opératoire ✻

Éplucher le gingembre et le couper en petits dés.

Coupe la tige de citronnelle en 2 morceaux égaux. Ensuite, fend-la en 2 dans le sens de la longueur puis débite en petits morceaux.

Écrase au mortier le poivre Kampot.

Cisèle finement les herbes Ngo Gai et la coriandre

La marinade

Préparer la marinade et imprégner le poulet idéalement la veille.

Sinon, marine la viande au minimum 1h avant la cuisson.

Pour préparer la marinade dans un grand bol, mets le miel, la sauce de poisson, la citronnelle, le gingembre, les feuilles de combawa, les herbes ngo gai, le poivre brisé. Rajoute ensuite, l’huile et mélange délicatement.

Badigeonne le poulet au pinceau sur toutes ses faces puis réserve au frais et garde le reste de la marinade.

La cuisson au grill

Sort le poulet mariné du réfrigérateur 30 minutes avant la cuisson.

Dans une grande poêle, faites chauffer un bon filet d’huile.

Dès que l’huile est chaude, poêlez 3 à 4 minutes de chaque côté les demi-poulets jusqu’à l’obtention d’une belle coloration.

Il ne vous reste plus qu’à mettre le poulet sur le gril à braise moyenne et couvrir pour une cuisson douce à coeur. Badigeonnez le poulet de temps en temps avec le reste de marinade et arrosez d’un filet de jus de citron vert.

Pour le fumage, à la fin de la cuisson glisser sur les braises un bouquet garni et couvrir environ 1 minute supplémentaire.

La cuisson à la cocotte

Sort le poulet mariné du réfrigérateur 30 minutes avant la cuisson.

Dans la cocotte, mettre de l’huile et une gousse d’ail en chemise.

Quand l’huile est chaude marquer le poulet de chaque côté en commençant par les cuisses pour obtenir coloration uniforme puis couvrir pendant 1 heure.

Le flambage

Pour les aventuriers, dépose le poulet cuit dans un grand plat, fait chauffer le « Nep Moi » dans une casserole à feu doux puis l’allumer. Verse sur le poulet le liquide enflammé en faisant attention à ce que tout l’alcool s’évapore.

Plusieurs techniques sont possibles pour cette recette à toi de trouver l’accord parfait qui te correspondra le plus.

©PUBG Corporation

Le cocktail Molotov PUBG

Ingredients

Jus de citron vert

Sirop de sucre simple

Vodka infusée aux herbes ngo gai

Aquafaba (si service en verre et non bouteille)

Tabasco

Poivre kampot brisé

✻ Mode opératoire ✻

Préparer à l’avance la vodka infusée

Dans une casserole mettre 4 ou 5 brins de ngo gai et environ 60cl de vodka faire monter a 45°C pendant 5 minutes.

Une fois le mélange refroidi remettre en bouteille à l’aide d’un entonnoir et réserver la bouteille de vodka infusée pendant 3 à 5 jours.

Le cocktail

Dans un shaker remplit de glaçons, mettre

4cl de vodka infusée

5 cl de jus de citron

3 cl d’aquafaba

2 cl de sirop de sucre

3 feuilles de basilic thaï

Agiter pendant 3 bonnes minutes

Puis Double strain (passoire) dans une bouteille en verre de 25 cl refroidie ou Double strain dans un verre type margarita glacée.

Garnish

2 dash de tabasco. Poivre Kampot brisé sur la moitié de la mousse, 1 feuille de basilic.

Attention : À consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé !

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) est sorti depuis le 23 mars 2017 sur PC, XO et PS4.