Project Athia de son vrai nom Forspoken vise 2022

By BLUE

Annoncé à la conférence Playstation 5 en juin 2020, Project Athia et maintenant Forspoken avait su titiller ses joueurs grâce… grâce à… ah oui ! Ses beaux graphismes et ses images in-game fleurant bon la magouille et le vide – si tant est que le vide ait une odeur.

Hier soir, lors du Square Enix Presents du 19 mars, le voile qui couvrait ce Project Athia s’est un peu plus dissipé, malgré un flou artistique encore bien présent. Cette toute nouvelle licence dirigée par Luminous Productions, équipe formée sur celle de la débandade Final Fantasy XV, se dirigerait donc vers une sortie 2022 sur PS5 et PC.

Dans le nouveau trailer dévoilé à l’occasion de l’officialisation de son « vrai » nom, Forspoken, Athia étant simplement le nom du monde du jeu, l’on apprend entre autres que le personnage principal devrait être campé par l’actrice britannique Ella Balinska… voilà, sinon pour voir des acteurs vous pouvez aller voir des films, ce sera sans doute plus simple… Excusez notre mauvaise foi crasse, mais admettons que la chose nous indiffère copieusement. Pour ce qui est du jeu, cela reste annoncé comme un Action-RPG narratif solo.

Forspoken, ex Project Athia est attendu pour 2022 sur PS5 et PC.

