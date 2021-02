By Marie

The Crown : pour Harry il existe une part de vérité

Au cours d’une balade dans Los Angeles avec James Corden pour The Late Late Show, le prince Harry a concédé que la série phare de Netflix, The Crown, dépeignait correctement la pression subie par les membres de la famille royale en ce qui concerne leur devoir envers la Couronne.

« Bien sûr, ce n’est pas parfaitement fidèle, mais cela donne grossièrement une vague idée du type de vie; de la pression du devoir qui passe avant la famille et tout le reste »

Alors que la saison 4 – dans sa façon de mettre en scène la relation entre Charles et Diana – aurait été vivement critiquée par Buckingham Palace, le prince Harry reconnait se sentir plus à l’aise avec la représentation de la famille royale dressée dans la série que dans les tabloids. Pour lui, il y a d’un côté ce qui est « évidemment de la fiction » et de l’autre ce qui est « supposé être des news » avec de « prétendus faits ».

