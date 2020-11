Preview Snowtopia : Ski Resort Tycoon

Développé par Tea For Two et édité par Goblinz Studio ainsi que Fractale, Snowtopia se présente comme un tycoon de station de ski.

De ce que la démo laisse entrevoir, le titre s’annonce déjà comme très “chill”, écoutez donc ces musiques. Accompagné de ces paysages montagneux et enneigés, l’effet est immédiat, c’est vraiment dans le canon de ce que l’on attend d’un bon tycoon en terme d’ambiance.

Seulement, là où les choses se gâtent quelque peu, c’est qu’après à peine une petite heure de jeu, on semble déjà toucher le fond des possibilités offertes.

©Tea for Two ©Goblinz Studio ©Fractale

Bien qu’il s’agisse de la démo d’une alpha, certains aspects paraissent alarmants pour un jeu toujours prévu pour fin 2020. Par exemple quels sont les bénéfices à utiliser des petites pistes plutôt que des pistes larges, idem pour les moyens de transport des skieurs ? On note également que la gestions en l’état peut s’avérer inutilement fastidieuse. La faute à une interface n’offrant aucun menu de synthèse qui permettrait, par exemple, de supprimer une piste sans être obligé d’aller la sélectionner. Il manque énormément d’options de confort de ce genre.

Si l’idée et l’emballage nous ont semblés encourageant, en l’état le concept manque encore de fond et de beaucoup de polish. La version alpha qu’il était possible d’essayer datait cela dit d’avant le mois de mai. Espérons donc que l’équipe a fait des progrès depuis et que le jeu porte maintenant plus loin que ce qui était essayable dans l’immédiat.

Snowtopia est prévu pour fin 2020 en accès anticipé sur PC, Mac et Linux.