Preview HyperCore : Rhythm Bullet Hell

By BLUE

Développé et édité par Gameinaframe – studio d’habitude plus versé dans le outsourcing -, HyperCore s’annonce comme un jeu de « Rythm Bullet Hell ». Comme ses confrères du Bullet Hell, vous y retrouverez une difficulté particulièrement corsée, quant au côté jeu de rythme, ce sera un challenge calqué sur l’ambiance musicale.

En l’état, même si le jeu est prévu pour début 2021, il nous a paru déjà extrêmement fonctionnel, que ce soit mécaniquement ou en terme technique.

©Gameinaframe

Visuellement, la simplicité de sa géométrie lui permet d’être très fluide. De fait, c’est clair, simple, net et très violet. Point de vu musiques, bien qu’on ne se déplacerait pas pour les écouter en concert, elles fonctionnent correctement dans le contexte du jeu.

Une gameplay perturbant

L’idée de placer le joueur sur un cercle avec comme point de fuite le centre de l’écran duquel surgissent tous les obstacles, perturbera certainement beaucoup de joueurs. Ne vous y trompez pas, malgré ses abords simples, cette perspective rend le jeu assez contre-intuitif !

Les déplacements au stick analogique peuvent s’avérer assez capricieux. Notamment sur les « côtés » du cercle où une inversion des contrôles s’opère puisque l’on se retrouve, logiquement, la tête en bas. Vous pourriez bien utiliser la croix directionnelle, mais alors, à vous les joies des déplacements par à-coup. Heureusement restent-ils encore ces bonnes vieilles gachettes.

©Gameinaframe

Additionnez aux effets de zoom et dézoom pour la prise de vitesse et la prise de dégâts, le tout peut vite s’avérer assez confus. Peut-être les feedbacks devraient-ils être adoucis et la lisibilité optimisée.

Il n’y a pas de petites victoires

De notre côté, admettons-le, nous sommes certainement trop mauvais pour ce genre de plaisanterie. Heureusement, le classement mondial de la démo n’était pas trop rempli et nous a permis d’honteusement chiper une douzième place sur un des trois niveaux actuellement disponibles, cela ne se reproduira pas ; nous ne sommes pas dupes.

Si certains équilibrages resteront sans doute à faire, le jeu de Gameinaframe mérite peut-être déjà l’attention des joueurs les plus acharnés et persévérants.

HyperCore est prévu pour début 2021 sur PC et Linux.