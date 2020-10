Pokémon Épée / Bouclier, une date pour le prochain DLC

Après nous avoir permis de jouer à la première partie décevante du Season Pass de Pokémon Épée / Bouclier, Game Freak dévoile enfin la date de sortie du second DLC.

Cette deuxième (et dernière ?) extension nommée « Les terres enneigées de la Couronne » sera donc disponible à partir du 23 octobre 2020. Ce contenu supplémentaire permettra aux joueurs d’explorer un nouveau territoire et d’étoffer leur Pokédex. De plus, la plupart des légendaires feront leur grand retour dans des expéditions dynamax. Aussi, nous pourrons également mettre la main sur Roigada de Galar et Sylveroy, le Pokémon légendaire de cette nouvelle zone.

La seconde extension du Season Pass de Pokémon Épée / Bouclier sera disponible à partir du 23 octobre 2020 sur Switch.