La Nuit Dèmonia et la 4ème édition de la Scary Party annoncés !

Dèmonia a annoncé l’édition 2021 de la Nuit Dèmonia, qui se déroulera le 30 octobre prochain. Elle sera l’occasion, en cette période d’Halloween, de vivre en même temps l’acte 4 de la “Scary Party”.

La Nuit Dèmonia, grande soirée fétish créée en 1993, est une soirée où une multitude de looks extraordinaires, de créatures déjantées en latex vinyle, cuir et autres se mélangent. Depuis sa création, l’événement est devenu un incontournable pour le monde fétichiste international, regroupant des participants de toutes nationalités et de toutes les régions de France.

Plusieurs ambiances seront proposées : jeux, danse sur de la musique alternative et animations diverses et variées tout au long de la soirée. Le dress code, obligatoire pour les hommes et les femmes, plongera directement les participants dans un univers festif et fetish : latex, cuir, wetlook ou vinyle sont ainsi requis pour le bas.

Le rendez-vous est fixé au Faust, lieu devenu la résidence des Nuits Démonia, sous le pont Alexandre III à Paris, de 22h à 6h. Une soirée ouverte par essence : à la nuit Dèmonia, être alternatif est la norme ! C’est donc un espace d’expression de sa personnalité et de rencontre où chacun vient comme il est, dans le plus grand respect des autres.