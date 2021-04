NieR Replicant révéle sa « nouvelle » cinématique d’ouverture

Alors que la sortie de NieR Replicant ver.1.22474487139… approche à grand pas, toujours prévu pour le 26 avril 2021, soit ce vendredi, Square Enix à aujourd’hui levé le voile sur la cinématique d’ouverture. On vous mets les deux côte à côte que vous puissiez vous faire une idée.

Au programme réorchestration, réenregistrement et mise au niveau graphique pour correspondre aux standards du remake de Gestalt – ou surtout Replicant jamais sorti de l’archipel nippon – le “première” épisode de la franchise NieR paru pour rappel en 2010 sur Playstation 3 et Xbox 360. La musique fait de suite son petit effet et il nous tarde de poser les mains dessus, « my body is ready ».

On en profite pour rappeler qu’un patch pour la version Steam – souffrant de problèmes de framerate notamment – de NieR Automata devrait arriver sans qu’on en sache plus – on espère d’ici la sortie de « nouvel » épisode, si vous avez bien suivi, la prequel que l’excellent Automata.

Pour rappel NieR Replicant ver.1.22474487139… est attendu pour le 23 avril 2021 sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.

