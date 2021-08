La Casa de Papel se paye un trailer pour la saison 5, partie 1

Quand c’est bien, ça le reste rarement. Tel est le constat qui a malheureusement consommé la Casa de Papel, pourtant bien décidée à nous offrir une dernière saison encore une fois découpée en deux, pour deux fois plus de fun, et de dinero pour Netflix, comme en témoigne cette bande-annonce.

On avait laissé nos braqueurs pas très coordonnés et toujours prompts à des improvisations généralement dommageables face à leur plus grand challenge (notre critique), soit se débrouiller seuls puisque le Professeur était enfin démasqué par la méchante Alicia Sierra (Najwa Nimri). Forcément, l’équipe devra se souder les coudes pour éviter d’être éradiquée par les ennemis extérieurs et à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Surtout que l’armée s’apprête à débarquer, mais c’est sans compter sur le matos à faire rougir Rambo, bien évidemment trimballé par nos révolutionnaires précautionneux. Mais bon, rassurez-vous, même en l’absence de supervision du Professeur, nul doute que les deus ex-machina seront légion pour sortir la bande de tous les problèmes, ou presque. Réponse prochainement.

La 5e et dernière saison de La Casa de Papel se conclura ces deux parties diffusées respectivement le 3 septembre 2021 et le 3 décembre 2021.