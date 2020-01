IntereFX, l’Ultrackathon des effets spéciaux cinématographiques !

By Ida Gonthier

Pour sa 3ème année au Paris Images Digital Summit (PIDS – manifestation dédiée à la création numérique), Light in Chaos renouvelle sa formule d’Ultrackathon pour la troisième fois :

3 jours de Hackathon pour réaliser 2 court métrages interactifs

pour réaliser 2 court métrages interactifs 3 jours pour les présenter devant les experts mondiaux

L’Ultra-hackaton IntereFX !

Le principe d’un Hackathon est de rassembler des développeurs de projet, et dans un temps imparti, leur proposer de produire dans un esprit de compétition un protoype applicatif.

Du dimanche 26 au mercredi 29 Janvier 2020, les developpeurs participeront donc à la création du premier film interactif à effets spéciaux en temps réel.

Un pitch au choix :

Dans un hôpital , une femme désespérée accepte d’ingérer une pilule expérimentale qui semble contenir des particules vivantes promettant de la guérir de ses psoriasis. Mais à son réveil elle découvre que ses tumeurs ont muté en excroissance protéiformes, qui essaiment dans l’hôpital des spores noirs provoquant des catastrophes incontrôlables sous les yeux horrifiés des médecins impuissants.

, une femme désespérée accepte d’ingérer une pilule expérimentale qui semble contenir des particules vivantes promettant de la guérir de ses psoriasis. Mais à son réveil elle découvre que ses tumeurs ont muté en excroissance protéiformes, qui essaiment dans l’hôpital des spores noirs provoquant des catastrophes incontrôlables sous les yeux horrifiés des médecins impuissants. Alors que Nicolas attend son banquier dans le bureau, il déclenche accidentellement une faille spatio-temporelle. Un petit animal affamé surgit du portail et commence à dévorer tout ce qui lui passe entre les griffes. Nicolas va devoir trouver le moyen pour s’en débarrasser et sauver son projet avant le retour du banquier…

Un film interactif à effets spéciaux en temps réel, kézako ?

Lors de la projection des projets dans une salle de cinéma, le public présent pourra influencer sur les effets spéciaux d’une scène grâce à l’application mobile et au logiciel, développés par les élèves au cours du hackathon.

La génération temps réel des VFX permettra de réellement personnaliser le film projeté à travers les choix des spectateurs. Un peu comme dans les livres « dont vous êtes le héros ».

©IntereFx

Comment ça se passe ?

Entre 16 et 24 étudiants, artistes et développeurs, collaboreront sur ce challenge. Pour les soutenir, des membres reconnus de la profession seront mentors et les accompagneront dans leurs démarches créatives.

Le hackathon débutera lors de l’ouverture publique du PIDS et durera jusqu’à sa clôture. Ils auront donc 56 heures pour réaliser leurs tâches :

développer un logiciel capable de

générer des effets spéciaux,

les incruster dans la vidéo en temps réel lors de sa projection

réaliser une application mobile permettant au public de sélectionner les effets qu’ils voudront voir à l’écran.

L’équipe regroupera six pôles de compétences essentielles pour relever la totalité des défis :

Graphisme (Illustration, Concept art…)

Sound designer

Infographie (Temps réel, Particules, Fluides Modeling 3D…)

Développement informatique (Application mobile, technologie web, moteur de jeu temps réel de type Unity ou Unreal…)

Design d’expérience utilisateur (UX Design), Ergonome

Community management

La projection se fera à la clôture du festival devant une salle de 400 personnes. Une séance de questions/réponses aura ensuite lieu. Pour le dépôt des dossiers, c’est ici !

L’Ultra-hackaton IntereFX se déroulera du dimanche 26 au mercredi 29 Janvier 2020.