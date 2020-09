Un nouveau Hyrule Warriors annoncé sur Switch

Nintendo carbure en ce mois de septembre. Après un Nintendo Direct centré sur les 35 ans de Mario, la firme japonaise vient de dévoiler un nouveau Hyrule Warriors sur Switch.

Ainsi, c’est à travers une vidéo de six minutes qu’Eiji Aonuma, producteur de la série, annonce Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau. Le scénario de ce titre se déroulera 100 ans avant The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Cela signifie que les joueurs pourront revivre la chute du Royaume d’Hyrule dans ce nouvel opus signé Koei Tecmo. Cependant, Eiji Aonuma nous prévient que pour avoir des nouvelles de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, il faudra prendre encore son mal en patience.

Hyrule Warriors : l’Ere du Fléau sera disponible sur Switch à partir du 20 novembre 2020.