Hogwarts Legacy : l’action-RPG Harry Potter se montre enfin !

On les aura entendus les bruits de couloir depuis 2 ans. Mais aujourd’hui c’est chose faite, l’action-RPG se déroulant dans l’univers de Harry Potter et des Animaux Fantastiques se dévoile enfin ! Intitulé Hogwarts Legacy et développé par Avalanche, le jeu nous emmène à Poudlard dans les années 1800. Bien avant Voldemort, Harry ou bien Norbert Dragonneau donc : un terreau original et prometteur pour les développeurs qui pourront étendre l’univers !

C’est donc à un véritable rêve de gosses pour bon nombre de fans qu’Hogwarts Legacy correspond. On retrouve tous les éléments emblématiques de la franchise : de la salle des cours de botanique aux escaliers mouvants, en passant par le cours de Défense contre les Forces du Mal, la présence d’araignées géantes, d’hippogriffe, de centaures, de trolls ou de dragons ! En plus de cela, c’est confirmé que le jeu nous amènera en dehors de l’École des Sorciers, pour visiter des lieux comme Pré-au-Lard, le Chemin de Traverse ou la Forêt Interdite.

Peu d’infos sur le gameplay ou la trame pour le moment, mais nul doute qu’on sera un élève fraichement débarqué à Poudlard, où on devra maitriser les divers sorts et rencontrer des figures cultes de la franchise, comme Olivander ou Nick Quasi-Sans-Tête ! Prévu pour l’an prochain, on peut déjà dire qu’il s’agit d’ores et déjà d’un titre très attendu !

Hogwarts Legacy sortira en 2021 sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC.