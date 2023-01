Ghost Dog, la voie du samouraï  : quand Jim Jarmusch sample l’Amérique

Ghost Dog, la voie du samouraï ressort simultanément en salles et dans un blu-ray collector truffé de bonus. L’occasion de se replonger dans ce merveilleux collage de Jim Jarmusch.

Ghost Dog, la voie du samouraï pourrait à lui seul résumer la définition de sample. Forme d’art issue du jazz, cet échantillonnage de sons fut popularisé avec l’émergence du hip-hop dans les années 70 et 80 tout droit sorti du Bronx, où les vinyles permettaient aux artistes de ne plus garder juste quelques boucles d’une musique mais d’en créer une nouvelle forme, marquant au passage la naissance du Rap. Jim Jarmusch décrit ainsi parfaitement son septième long-métrage comme « un film de gangster, samouraï, hip-hop, western oriental », car tel un DJ, le metteur en scène mixe les influences, du film de gangsters à la Martin Scorsese, à celui de Jean-Pierre Melville, Le Samouraï en passant par des citations au Hagakure et à toute la culture américaine, du hip-hop aux cartoons.

Nouvieille école

Ghost Dog, la voie du samouraï est ainsi tout ça à la fois, mais ne souffre jamais de cette accumulation de genres et de références, s’incarnant comme un voyage initiatique, humble et cruellement touchant. On y suit ainsi Ghost Dog (Forest Whitaker, impérial), malfrat taiseux vivant au milieu de ses pigeons, dans une cabane perchée sur les toits d’un immeuble du New-Jersey. Suivant à la lettre les préceptes du samouraï dictés par son Hagakure, ouvrage dont il ne se sépare jamais, (dont les citations seront affichées en cartons à l’écran) cet homme est ainsi l’incarnation de valeurs perdues confronté à une mafia vieillissante et d’une époque qui vit ici ses derniers jours. Rythmée par les compositions de RZA, tête pensante du Wu-Tang Clan, cette balade mélancolique dans les rues désertées d’une ville à l’abandon paraît ainsi aisément être l’une des plus belles œuvres de son auteur.

© Le Pacte

Parce que Jim Jarmusch n’a jamais signé d’aussi beau films qu’en suivant des personnages de poètes transcendant leurs conditions et magnifiant leur époque (Dead Man, Paterson, Only Lovers left Alive), Ghost Dog la voie du samourai n’échappe pas à la règle et se paye même le luxe de ne pas avoir pris une seule ride. Il est ainsi presque évident de voir dans cet être humble et connecté à des préceptes moraux dézinguer des dinosaures vieillissants, ayant abandonné la lecture et les codes moraux pour ne devenir que des parodies d’eux-mêmes trahissant leur vertu et s’abrutissant devant des cartoons dont ils ne saisissent jamais le sous-texte, un miroir toujours aussi actuel, et bien peu reluisant de notre époque.

Spleen

Ghost Dog n’est heureusement pas dénué d’humour, son décalage permanent étant l’un de ses plus beaux atouts. Le personnage de tueur taiseux campé par Forest Whitaker magnifie ainsi une ville désertée de par sa poésie, et ses dialogues, dont il ne saisit aucun mot, avec le français Isaac de Bankolé, comme ses rendez-vous littéraires avec une toute jeune fille, incarnant le dernier vestige et l’ultime filiation d’une ère révolue. Les mises à morts ne sont ainsi jamais gratuites, mais toujours inventives, comme si Jim Jarmusch prenait un évident plaisir à voir disparaître les incarnations d’un cinéma désuet, confronté à ses derniers soubresauts, qu’il remettrait au goût du jour de la plus ludique des façons.

© Le Pacte

Autant d’atouts qui ajoutent un peu plus à la légende de Ghost Dog la voie du samouraï dont tous les détails, de la création de sa bande-originale, dont les cassettes du film parvenaient par courrier à RZA, qui les retrouvait souvent mouillées, dans les buissons, irregardables mais qui était tout de même parvenu à s’emparer de toute l’âme du film. Comme de ce souvenir brouillé, où le personnage de Ghost Dog voit dans le personnage de Louie (génial John Tormey en Droopy) un sauveur et un maître, lui devant se (re)naissance, quand ce dernier n’y voyait qu’un acte de légitime défense. Une œuvre qui n’en finit pas d’irriguer les passions, son époque, et qui même aujourd’hui, semble toujours une voie incontournable à emprunter.

Ghost Dog la voie du samouraï est ressorti en DVD et Blu-ray édition collector chez Le Pacte et en salles le 14 décembre 2022.