Final Fantasy XVI : le prochain opus se dévoile dans un joli trailer

Après un Final Fantasy XV au développement compliqué, et un Final Fantasy VII Remake vraiment plaisant, la franchise phare de Square Enix va de l’avant. Final Fantasy XVI s’est dévoilé via un beau trailer de 4 minutes ! Prévu sur Playstation 5 et PC, le titre est développé par l’équipe du MMO Final Fantasy XIV.

Réalisé par Hiroshi Takai (The Last Remnant, FF XIV), le jeu semble vouloir revenir à une ambiance plus médiévale, à l’instar d’un Final Fantasy VI ou IX. On retrouve très bien des éléments phares de la franchise, comme Ifrit, Shiva ou les chocobos, ainsi qu’un chara design très proche de FF XV ! Niveau gameplay : pareil, on est sur de l’action-RPG sans tour par tour, dans un monde ouvert.

Sans mettre une baffe technique, les graphismes sont propres et les persos charismatiques. On espère plus d’infos en 2021, afin de mieux découvrir l’univers du jeu (qui il faut l’avouer, manque un peu de la singularité caractéristique de la franchise pour le moment, avec des forêts et châteaux à la Witcher). Niveau scénario difficile de se prononcer encore, si ce n’est que les traditionnels cristaux, sources de toute vie, devraient encore être au centre de l’intrigue. Quoiqu’il en soit, on a hâte d’en découvrir plus, même si il faudra sans doute s’armer de patience avant la sortie.

Final Fantasy XVI n’a pour le moment pas de date de sortie