Fable : 1er teaser pour le nouvel opus tant attendu

License phare de Microsoft, Fable revient enfin avec un 4e opus tant attendu ! Longtemps fantasmé, tous les espoirs furent abandonnés à la fermeture du studio Lionhead. Depuis 3 ans cependant, nous savions que quelque chose se tramait chez Playground Games (Forza Horizon), actifs sur un RPG AAA en monde ouvert. Si les rumeurs enflaient depuis 2 ans, c’est aujourd’hui chose faite : Fable est de retour !

Si la série nous avait quitté en 2010 avec un Fable 3 un peu plus faible que ses aînés, la série conserve encore aujourd’hui une belle aura. Le joueur était catapulté dans le monde de fantasy d’Albion, où rois, magiciens et autres créatures fantastiques cohabitent autour de notre protagoniste. Un protagoniste qu’on voit grandir dès l’enfance, se marier autant de fois qu’on le veut, et aller vers la lumière ou les ténèbres. Un jeu riche, qui voyait l’univers d’Albion et notre héros changer au gré de nos actions. Devenir la pire crapule qui soit, ou le plus grand héros de tous les temps. Trucider des familles ou en fonder une. Une liberté de choix qu’on espère décuplée ici.

Via ce court teaser on peut notamment voir l’abandon d’un titre chiffré. Juste « Fable« , synonyme d’un nouveau départ dans la franchise, même si on devine que la Guilde des Héros (le symbole sur le glaive) et la ville principale de Bowerstone à l’horizon semblent toujours bien présents. Dans le passé ? le futur ? Si le ton et l’humour semblent respectés, on attend de plus amples informations. Quoi qu’il en soit, Fable est vivant, et ça fait plaisir !

Fable sera disponible sur Xbox Series X et PC, sans date de sortie pour le moment