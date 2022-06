Dune : Deuxième partie, Ezra Miller, Drake… notre récap’ de la semaine !

Salut à toi, lecteur invétéré, où lecteur tout court ! L’été est bel et bien là, et après en avoir pris plein les oreilles à l’occasion de notre chère Fête de la Musique, c’est l’occasion de faire le plein d’actualités culturelles ! Dune : Deuxième Partie, The Flash et bien d’autres sont au programme d’une première semaine estivale où la culture ne prend décidemment pas de vacances !

Côté cinéma,

Dune Deuxième partie agrandit son prestigieux casting. Après avoir casté l’immense Christopher Walker en Empereur Shaddam IV, la très demandée Florence Pugh en Princesse Irulan et Austin Elvis Butler en Feyd-Rautha, c’est au tour de Léa Seydoux de rejoindre Dune : Deuxième partie ! L’actrice n’en finit plus d’aligner les prestigieuses collaborations, puisqu’elle incarnera, après Mission : Impossible et la Madeleine Swann de Mourir peut attendre, Lady Margot, une sorcière Bene Gesserit. Ce sera la première apparition cinématographique du personnage de Frank Herbert qui n’était pas apparu dans le Dune de David Lynch.

© Sony Pictures

Côté série,

Tournage tragique interrompu pour The Chosen One , la nouvelle série de Mark Millar, après Jupiter’s Legacy. Les acteurs Raymundo Garduño Cruz et Juan Francisco Gonzàlez Aguilar ont en effet trouvé la mort dans un accident, tandis que six autres ont été hospitalisés. L’auteur de Kick-Ass et de Kingsman adaptait ici l’un de ses autres romans graphiques, où un jeune garçon se pense être la nouvelle incarnation de Jésus-Christ. Tournage stoppé net pour le moment pour la série, qui devait être diffusée sur Netflix.

Côté jeux vidéos,

Diablo Immortal aura fait couler beaucoup d’encre en étant l’un des jeux-vidéos récents les plus mal notés. Son mode free-to play aurait délaissé nombre de fans de la franchise et pourtant, le badbuzz aura été porteur puisque le jeu s’avère être le plus rentable de toute la franchise. 65 millions de ventes, 10 ans d’exploitation, et déjà 25 millions de dollars générés par ce Diablo Immortal pour une franchise qui n’est donc pas prête de s’essouffler. Pour le meilleur, comme pour le pire.

© Blizzard

Côté musique,

Christine and The Queens est de retour ! Après le succès public et critique de son nouvel alter-ego Chris, la chanteuse se mue en chanteur nommé REDCAR dans son nouveau titre, Je te vois enfin. Après les 8 titres de La Vita Nuova en 2020, des collaborations avec Charli XCX et Indochine, ce REDCAR se veut 80’s, porte un costume noir trop large et un gant rouge. Produit par la crème des producteurs américains, Mike Dean, derrière de grosses pointures telles que Beyoncé où Kanye West, l’album devrait rapidement arriver…

Côté littérature,

Mirwais sort son premier livre ! Pourtant, l’artiste ne vous est pas inconnu, surtout au niveau musical : ex de Taxi Girl, producteur pour Madonna, l’artiste sortira Les Tout-Puissants, un roman dystopique aux éditions Séguier. Pour l’histoire, on y suivra dans un Paris futuriste noyé sous le capitalisme et l’intelligence artificielle, un jeune homme découvrira l’amour comme seul rempart.

Pourtant, l’artiste ne vous est pas inconnu, surtout au niveau musical : ex de Taxi Girl, producteur pour Madonna, l’artiste sortira Les Tout-Puissants, un roman dystopique aux éditions Séguier. Adèle Haenel et Nadége Beausson seront à la Maison de la Poésie ces vendredi 24 et samedi 25 juin ! L’actrice lira Le Voyage sans fin de Monique Wittig, lors d’une rétrospective consacrée à l’autrice et philosophe, figure incontournable du féminisme.

© Lilies Films, Pyramide Distribution

