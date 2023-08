Disney & Apple, Travis Scott, The Witcher… notre récap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Malgré cette forte mais agréable chaleur, on ne peut pas se plaindre tout le temps, l’actualité culturelle bat son plein, de Apple intéressé par Disney aux Tortues Ninja dans Street Fighter et ce jusqu’au tremblement de terre créé par Travis Scott et Kanye West.

An #earthquake at the #TravisScott concert in in #Rome?

60k people, 70kg each, jumping and reaching 0.15 m from ground radiate and energy of

E = 6.2 MJ

which is equivalent to a magnitude 1.3 earthquake, at each jump!! Enough to be recorded by a seismic station 9 km away! pic.twitter.com/inFfBNxUiG