Critique Pathaan : Mission Hindi Impossible

En ce début 2023, Pathaan fait donc office de premier gros blockbuster de l’année, et de film très attendu made in Bollywood. La raison : le 4e opus d’une franchise inter-connectée et surtout le retour au premier plan de la giga star Shah Rukh Khan ! Ce film d’action-espionnage XXL s’impose déjà comme le plus gros succès de tous les temps pour un film hindi, tout en proposant du spectale fun et débridé.

Après que le gros succès Tollywoodien qu’était RRR, le cinéma Hindi revient sur le devant de la scène avec Pathaan. Un gros blockbuster Bollywoodien avec Shah Rukh Khan (Devdas) et Deepika Padukone (xXx Reactivated) dans les rôles principaux. Alors que le film vient de sortir, et a battu plusieurs records au box-office en seulement quelques jours, il convient également de rappeler qu’il s’agit du 4e film du YRF Spy Universe !

Yash Raj Films : Spy Universe

Un univers interconnecté de films d’action, centré sur des agents de la RAW (Research and Analysis Wing), le service de contre-espionnage indien. Une franchise débutée par les aventures musclées de l’agent Tiger (Ek Tha Tiger en 2012 et Tiger Zinda Hai en 2017), jouée par Salman Khan. Mais ce n’est qu’avec War en 2019 (racontant l’opposition entre les deux agents Khalid et Kabir) que l’idée d’un cinematic universe émerge.

© Yash Raj Films

Et cela tombe bien, car c’est le réalisateur de ce dernier (Siddharth Anand) qui s’attelle à Pathaan, pour ainsi joindre le tout (avec quelques rapides allusions à certains personnages, dont certains communs, et même un caméo de poids le temps d’une scène). Tout un programme pour un métrage de plus de 2h30, prenant en compte la prise d’autonomie de la province du Cachemire en 2019 suite à l’article 370 de la Constitution indienne.

Pathaan débute donc dans ce climat politique, alors qu’un général pakistanais renégat signe un contrat avec Jim (John Abraham), le leader de l’organisation criminelle Outfit X, afin de fomenter sa vengeance contre l’Inde. Il convient donc à l’officier senior Nandini (Dimple Kapadia) de créer une nouvelle unité RAW dénommée J.O.C.R. (Joint Operation and Covert Reasearch), chargée de recruter des agents retirés du service suite à divers traumas. C’est ainsi que l’ex-espion Pathaan se voit impliqué dans une mission face à Jim, pour récupérer une dangereuse arme biologique.

Fast, Furious & Bollywood Impossible

Vous l’aurez compris à la lecture du synopsis, ce ne sera pas la grande dramaturgie qui va prévaloir dans Pathaan. Le tout ressemble à un condensé total de tout ce qu’on a déjà vu dans le genre ces 20 dernières année, de la structure de Mission Impossible 2 (en passant même par des éléments de Fallout) à quelques ressorts narratifs James Bond-ien (le trauma de l’antagoniste bien évocateur de Raoul Silva dans Skyfall). Niveau originalité on repassera, Pathaan restant dans les carcans du blockbuster (qu’il soit occidental ou non) du genre, allié à un hyper-patriotisme que ne renierait pas le cinéma d’action HK ou US des années 90 !

© Yash Raj Films

L’avantage cependant et que sur sa durée de 2h30, le réalisateur parvient à donner du corps à chacune de ses composantes : backstory du protagoniste, de l’antagoniste, flirt/romance, retournements de situation, ellipse de plusieurs années et bien sûr les morceaux d’action qui ponctuent le film. L’occasion de voir qu’avec « seulement » 28 millions de dollars, Pathaan se permet de faire voyager (de Mumbai à Dubaï, en passant par la France, l’Espagne, l’Afghanistan ou encore la Sibérie) et de mieux délivrer que bon nombre de superproductions coûtant 10 fois plus.

Pathaan ou le vrai Uncharted-live

Un aspect globe trotter rafraîchissant, dont le dépaysement supporte les nombreux moments de bravoure du film. Gros gunfights choregraphiés, mano-à-mano véhiculés, poursuites sur des étendues gelées, affrontements à jet-pack, climax dans une bâtisse au bord du précipice… Pathaan compense quelques petites tares à effets visuels par une mise en scène régulièrement inspirée (notamment un beau plan-séquence bien bourrin), trouvant son point d’orgue dans une séquence à bord d’un train, bien évocatrice d’un passage d’Uncharted 2.

De l’action décomplexée et jubilatoire donc, qui malgré un aspect parfois sur-découpé, conserve une réelle efficacité. Bien entendu, le flow global de Pathaan conserve une structure traditionnelle, à coup de cliffhanger dans l’entracte, de séquence dansée/chantée, d’iconisation de ses acteurs et bien sûr de générique festif chorégraphié. En résulte un divertissement qui va à fond les ballons, sans cynisme, et qui croit en son projet !

© Yash Raj Films

Et bien sûr, comment ne pas parler du casting : Shah Rukh Khan revient en grande forme (difficile de croire que le bougre affiche bientôt 60 ans vu comment il est taillé comme une statue grecque), inondant l’écran de son charisme naturel en action-man drivé par la justice et la passion. Il retrouve à ses côtés la charmante Deepika Padukone, dont l’alchimie opère autant que dans leurs précédentes collaborations (Chennai Express, Happy New Year). Il convient également de saluer John Abraham, qu’il si campe un méchant tout ce qu’il y a de plus cliché, amène un certain charisme et une vraie physicalité face à Sharukh Khan.

Blockbuster Bollywoodien XXL

Au final, Pathaan ne révolutionnera pas le cinéma d’action, ni celui d’espionnage. Cependant, Siddarth Anand livre un blockbuster XXL,où chaque crore est présent à l’écran. Inutile d’aborder une certaine polémique (visant à mettre sous silence la communauté musulmane tandis que le film montre qu’elle existe), alors que son sujet est parfaitement intégré au sein du métrage. Le résultat est donc un objet régulièrement jubilatoire malgré ses grosses ficelles narratives, renouvelant d’idées à chaque séquence d’action, le tout à la gloire de ses comédiens. Rien que pour ça, Pathaan mérite son succès historique !

Pathaan est sorti au cinéma le 25 janvier 2023