Concours New-York Unité spéciale Saison 20 : 2 coffrets à gagner !

New-York Unité Spéciale Saison 20 propulse les téléspectateurs dans le système judiciaire américain. Plus pertinente que jamais, la série du producteur de légende Dick Wolf (récompensé aux Primetime Emmy Awards) s’attaque directement à des sujets d’actualité. Mariska Hargitay est de retour dans le rôle du lieutenant Olivia Benson, à la tête de l’unité, avec à ses côtés Ice-T, Kelli Giddish, Peter Scanavino et Philip Winchester.

Battant le record de la fiction dramatique la plus longtemps diffusée en prime time, New York Unité Spéciale arrive en coffret DVD le 15 janvier 2020. En partenariat avec Universal Pictures Vidéo, on te propose de tenter ta chance afin de remporter l’un des deux coffrets de New-York Unité Spéciale Saison 20 mis à gagner !

© 2019 Universal Studios. Tous droits réservés.

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter. Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 25 janvier 2020 minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

Caractéristiques techniques du DVD

24 épisodes de 40min

Langues : Français, Anglais 5.1 Dolby Digital

Sous-titres : Français, Anglais pour sourds et malentendants et néerlandais

Chargement…

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimés dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.