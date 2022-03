Concours Les Enquêtes de l’Inspecteur T : 3 x 2 places de spectacle à gagner

Ce jeu concours vous permet de gagner 3 X 2 invitations pour la représentation au choix des Enquêtes de l’Inspecteur T, jusqu’au 10 avril au théâtre Lepic.

Quand le grand méchant loup, le prince charmant où la sorcière ont besoin d’aide pour poursuivre leurs histoires, ils sollicitent le célèbre inspecteur T… Et là, rien ne va plus… L’intervention maladroite de celui-ci va occasionner des rebondissements inattendus dans les fables de notre enfance. Les héros se retrouvent précipités dans les contes des autres… Va t’il pouvoir sauver tous les contes ?

Féerie, danse, mystères et quiproquos, sont les ingrédients d’une mise en scène librement inspirée de l’univers de TIM BURTON où se mêlent la folie et le burlesque pour emporter dans son sillage toute la famille.

Les enquêtes de l’Inspecteur T est un spectacle familial à voir et à revoir !

Les représentations ont lieu tous les mercredis et samedis à 15h (sauf 19 mars) et les dimanches à 14h, jusqu’au 10 avril, au théâtre Lepic, 1 avenue Junot 75018 Paris. 01.42.54.15.12

La compagnie Ucorne, C’est 27 ans d’existence… de rendez-vous, de partage pour toute la famille, petits et grands. C’est surtout un esprit de troupe basée dans le 18ème à Paris qui a, sur les 10 dernières années, plus de 24 spectacles et créations, 800 représentations en tournée dans plus de 100 théâtres et communes avec plus de 150 000 spectateurs… et le bonheur de voir au fil du temps un public toujours présent et enthousiaste !

©Cie Ucorne

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter.

*Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 21 mars 2022 à minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

©Cie Ucorne

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimées dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.