Concours Hawaii 5_0 Saison 9, 2 coffrets 6 DVD à gagner !

Hawaii 5_0 est de retour pour une 9ème saison de 25 épisodes dont un 200ème épisode historique rendant hommage à la série d’origine ! Pas de répit pour le Five 0 qui devra rouvrir une affaire non élucidée, traquer un cybercriminel, enquêter sur une taupe au sein de la CIA, arrêter la folie meurtrière d’un tueur en série ou encore fermer un laboratoire de méthamphétamine.

Hawaii 5_0 Saison 9 sortira le sortira le 29 Avril en coffret 6 DVD. Pour célébrer cette sortie comme il se doit, avec Paramount on te propose de tenter ta chance afin de remporter 2 coffrets 6 DVD de Hawaii 5_0 Saison 9 mis à gagner !

©TM & © 2020 CBS Studios Inc. CBS et les logos s’y rapportant sont des marques déposées de CBS Broadcasting Inc. Tous droits réservés.

Caractéristiques techniques du film

Image:16 /91.78 :1

Audio: Anglais 5.1 Surround DD, Français et Allemand 2.0 Surround LT/RT RTDD

Sous-titres : Français, Anglais (sourds et malentendants), Néerlandais, Allemand

Bonus : 5-0@200 – Remercier – Le littoral :saison 9- Scènes coupées et version longue – Bêtisier

