Concours COMPARTIMENT N°6 : 2 Blu-ray & 1 DVD à gagner !

COMPARTIMENT N°6 nous propose un étonnant road-movie ferroviaire, une bouleversante échappée à travers la Russie enneigée des années 90. Le film distribué par Blaq Out sortira le 3 mai en Blu-Ray et DVD et L’Info Tout Court vous invite à jouer pour tenter de gagner l’un de ces exemplaires.

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

Expérience cinématographique bouleversante d’une magnifique humanité, COMPARTIMENT N°6 nous invite à cesser de nous défier de l’Autre. Adapté du roman éponyme de Rosa LIKSOM, le film cueille le spectateur sans crier gare par sa gracieuse justesse, ses sons et ses paysages hypnotiques du Grand Nord, ainsi que le jeu extraordinaire de ses deux protagonistes enfermés dans leur sombre solitude. Le talentueux acteur russe Yuriy BORISOV a reçu plusieurs récompenses, dont notamment celui de l’Aigle d’Or 2021 du Meilleur Acteur pour Kalashnikov.

Plébiscité par la critique et les spectateurs, récompensé par le Grand Prix au Festival de Cannes en 2021, COMPARTIMENT N°6 est le second long-métrage du réalisateur finlandais Juho KUOSMANEN, déjà été primé à Cannes (Un Certain Regard) pour son sublime Olli Mäki. Bouleversante échappée à travers la Russie enneigée des années 90, le film sortira le 3 mai en Blu-Ray et DVD chez Blaq Out, accompagné d’un des premiers court-métrages du réalisateur.

©Blaq Out

©Blaq Out

