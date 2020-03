Concours Chicago Police Department Saison 6 : 2 coffrets 6 DVD à gagner !

Le producteur de légende Dick Wolf (récompensé aux Primetime Emmy® Awards), livre la sixième saison passionnante de Chicago Police Department. Ce drame policier suit la vie des hommes et des femmes de l’unité de renseignement du département de police de Chicago alors qu’ils combattent le crime organisé, le trafic de drogue, les homicides et bien plus encore. Sous le commandement du sergent tenace Hank Voight (Jason Beghe), la brigade du renseignement met en place sa propre justice afin de protéger les habitants de la ville et de faire respecter la loi.

Chicago Police Department Saison 6 arrive en coffret 6 DVD le 4 mars 2020 chez Universal Pictures vidéo. Pour célébrer cette sortie comme il se doit, nous te proposons de tenter ta chance afin de remporter l’un des 2 coffrets 6 DVD Chicago Police Department Saison 6 mis à gagner !

©Chicago Police Department © 2018 Universal. Tous droits réservés.

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter, ainsi que ceux de Universal Studio. *Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 15 mars 2020 minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

Chargement…

Caractéristiques techniques du film

COFFRET 6 DVD

22 épisodes de 40 min

Bonus :

Épisode crossover avec Chicago Fire x 2

Épisode crossover avec Chicago Med

Image : 16:9 1.78:1 Anamorphic Widescreen

Audio : Anglais, Français Dolby Digital 5.1 Surround

Sous-titres : Français, Anglais (sourds et malentendants), Néerlandais

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimés dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.