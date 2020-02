Castlevania dévoile la bande-annonce de sa saison 3

By Axel PC

Plus d’un an et demi après la fin de la deuxième saison de Castlevania, Netflix s’apprête à libérer les vampires encore en vie dans une troisième saison qui se dévoile dans une bande-annonce pas piquée des hannetons.

Peut-être pour palier à la psychologie de la saison précédente, moins riche en action que la première (et pourtant très courte salve d’épisodes), ces nouvelles images montrent les vampires aspirant à nettoyer la Terre d’une humanité inutile. Sans Dracula dans le coin, c’est Camilla qui semble devenir la grande méchante alors que Isaac compte bien libérer tous les démons des enfers. Pendant ce que Alucard garde toujours le château de feu son paternel tandis que Trevor et Sypha se promènent conjointement pour exterminer toute créature de la nuit qu’ils croiseraient. Le tout évidemment généreusement arrosé d’hémoglobine et de coup d’épées, ou de dents, pour un troisième run particulièrement sanglant.

La saison 3 de Castlevania sera diffusée sur Netflix le 5 mars.