Cannes 2022 – Critique Triangle of Sadness : Une Palme d’or méritée ?

Grand vainqueur de la compétition officielle du Festival de Cannes 2022, Triangle of Sadness a surpris plus d’un en remportant la prestigieuse Palme d’or. Est-ce mérité ?

Cinéaste par excellence de la satire sociale, Ruben Östlund avait déjà gagné la Palme en 2017 pour The Square, une œuvre brillante à la critique acerbe du monde de l’art. Cette fois, il s’attaque au pur capitalisme et aux ultra-riches avec le récit d’un couple de mannequins influenceurs qui embarque pour une croisière de luxe qui ne va pas très bien tourner.

Tout simplement hilarant

Östlund l’a dit pendant son discours à la remise des prix : il voulait faire un film accessible à tous et qui fasse réfléchir les gens. Le pari est réussi ! Triangle of Sadness se révèle drôle de bout en bout. De part son sens du timing comique et de l’art de la mise en situation, le réalisateur propose un grand moment de comédie absurde, parfois un peu trash et surtout une satire social qui décoiffe où tout le monde en prend pour son grade.

© BAC FILMS

Que ce soit les mannequins, en pleine crise conjugale et parfaitement déconnecté de la réalité, ou encore ceux qu’ils rencontrent : oligarques russes, vieux vendeurs d’armes so british ou capitaine de navire de luxe marxiste (Woody Harrelson à mourir de rire), personne n’échappe à la critique virulente de leur monde.

Mise en scène et écriture intelligentes

Sans être d’une parfaite finesse, Triangle of Sadness n’est pas une simple satire sans subtilité. En témoigne sa structure en 3 actes qui fonctionne à merveille avec un climax – déjà mythique – en fin de seconde partie qui emmène dans un dernier acte qui change totalement les rapports de force. De plus, la structure se révèle bien rythmée, ce qui n’était pas toujours le cas pour The Square. Ce dernier possédait également une réalisation très sophistiquée visuellement, mais finalement plus difficile d’accès pour le grand public. Dans Triangle of Sadness, la mise en scène est excellente tout en étant beaucoup moins ostentatoire, ce qui en fait une force indéniable du film.

© BAC FILMS

Triangle of Sadness joue habilement sur les codes de la société capitaliste, puisant dans son hypocrisie et son cynisme pour en tirer une œuvre qui fait rire, certes, mais qui crée un électrochoc chez le spectateur. Du fait de la puissance du récit et de son étonnante simplicité dans l’idée, l’œuvre devient inoubliable. Et c’est probablement cela qui a poussé le jury, présidé par Vincent Lindon, à choisir cette satire mordante pour la Palme d’or.

Triangle of Sadness est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2022.