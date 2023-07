Avignon 2023 – La matrice : les Georges sauront-il relever le défi ?

La matrice est un spectacle d’improvisation des Georges, orchestré par le Maître de Cérémonie qui tient entre ses mains le sort de cinq improvisateurs.

La matrice est le tout premier spectacle d’improvisation que nous allons voir au Festival OFF d’Avignon, toutes éditions confondues, et le premier à avoir sa place dans cette rubrique ! Il est vrai que, jusque là, nous ne nous intéressions pas de très près à ce genre, et nous avons eu envie d’élargir encore un peu plus notre panel de découvertes…

Nous voilà donc en compagnie des Georges. Et quelle compagnie ! Dès les premiers instants, l’ambiance est au rendez-vous et on sent qu’on ne va pas s’ennuyer avec cette fine équipe.

5, 4, 3, 2, 1… impro !

L’art de l’improvisation

Pour celles et ceux d’entre vous qui ne seraient pas familiers du genre, l’improvisation repose sur un principe simple : à partir de thèmes choisis par le public, des comédien.ne.s vont improviser des sketchs après un temps de préparation à peine aussi long que celui qu’il vous a fallu pour lire cette phrase ! Autant dire qu’il vaut mieux avoir l’imagination fertile, le sens de l’humour et de la répartie !

Mais ce n’est pas tout. Pour corser un peu les choses et les rendre drôles presque à coup sûr, des contraintes viennent régulièrement s’ajouter. Il peut par exemple s’agir de rejouer la précédente impro en 1 minutes, puis 30 secondes au lieu des 3 minutes initiales ; de réaliser une impro doublée, avec des comédiens qui miment et d’autres qui font les dialogues ; d’improviser sur le mode de la comédie de boulevard ; ou bien encore d’intégrer à l’improvisation le plus de noms de personnages célèbres possibles ! Autant d’épreuves et de défis qui donnent lieu à des moments très drôles et parfois improbables.

De l’imagination à revendre !

Les Georges nous communiquent leur énergie dès les tout premiers instants. Rien ne semble leur faire peur, pas même les thèmes parfois complètement saugrenus qu’ils tirent au sort parmi les propositions notées par le public en amont du spectacle. « La fonte des glaciers », « Comment aller à Perpignan si tous les chemins vont à Rome ? », ou encore « Pourquoi tu l’as pas dit avant ? » seront parmi les thèmes des impros auxquelles nous assisteront. Et si on se demande parfois comment ils vont s’en sortir avec ça, eux n’ont pas même le temps de se le demander. Ils le font !

Et ils se débrouillent vraiment pas mal ! En effet, la distribution de la représentation à laquelle nous avons assistée nous a intégralement séduite. Chacun.e avec son propre style, Émilien Hamel, Flore Rosset, Tiphaine Loiseau, Jean-Philippe Brayé, Émeline Errard ou encore Lucas Hurel nous ont embarqués dans leurs histoires avec beaucoup d’aisance et d’inventivité.

Une jolie complicité

Ce qui fonctionne aussi très bien c’est la manière dont est structuré le spectacle. En effet, pour encadrer cette succession d’improvisations, un.e Maitre.sse de Cérémonie tient lieu de fil rouge et propose une histoire autour de la représentation. L’inspectrice de police, pas très vive d’esprit dirons-nous, à laquelle nous avons eu droit nous a régalés ! Chargée de tirer au sort les thèmes du public, puis de lancer et interrompre les improvisation, ses interventions régulières ponctuent le spectacle avec beaucoup d’efficacité et de drôlerie.

Et ces 70 minutes d’improvisations passe finalement sans que l’on s’en rende compte. Ça va parfois à toute vitesse (sauf quand il s’agit d’improviser en mode « film suédois », forcément !), quelques tentatives à la maladresse assumée viennent parfois alimenter un agréable lien de complicité entre les comédiens mais aussi avec le public, et le tout se déroule dans un esprit bon enfant. Un peu de légèreté et de fraîcheur dans ce festival, ça fait aussi beaucoup de bien finalement !

La matrice, mise en scène Tom Delierville, avec Jean-Philippe B, Émilien H, Mélanie B, Lucas H, Sébastien J, Simon L, Flore R, Lucie T, Lucas L, Jonathan C, Justine B, Laurent B, Laurent A, David B, Emeline E, Tiphaine L, se joue au Théâtre Pixel, du 7 au 29 juillet, à 14h (relâche les jours pairs).

