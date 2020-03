By Guillaume Chéti

Pokémon GO, Genesect débarque prochainement

Tu le sais sûrement mais le Community Day du dimanche 20 mars sur Pokémon GO est annulé à cause du Coronavirus. Mais Niantic a prévu autre chose…

En effet, l’application lancera son nouveau scénario d’Etude spéciale – un module d’investigation ! Au cours de cet événement, les Dresseurs devront accomplir diverses tâches et quêtes dans le but de rencontrer Genesect, le Pokémon Paléozoïque qui fera son entrée dans l’univers de Pokémon GO à cette occasion. Vous devrez acheter l’un des billets qui seront disponibles quelques jours avant l’événement. L’événement se déroulera du vendredi 20 mars 2020, à 8 heures jusqu’au jeudi 26 mars 2020 à 22 heures (heure locale).

