Concours Les Chiens de Guerre : 2 Blu-Ray & 1 DVD !

Premier succès de John Irvin (Le Contrat, Hamburger Hill), Les Chiens de Guerre est adapté du best-seller de Frederick Forsyth (Le Chacal) et présente une image réaliste de l’Afrique, des mercenaires de guerre et des coups d’état. L’intrigue dénonce avec lucidité et sans complaisance le rôle de ces mercenaires et des grandes nations qui les recrutaient, pour renverser les dictatures et mettre à la place des dirigeants tout aussi sanguinaires mais corrompus. Le film distribué par L’Atelier d’Images sortira le 23 août en Blu-Ray et DVD et L’Info Tout Court vous invite à jouer pour tenter de gagner l’un de ces exemplaires.

Un film choc sur les mercenaires de guerre, avec Christopher Walken.

Alliant à la perfection fureur des combats et vision désenchantée du monde, avec des scènes d’action filmées de mains de maître, Les Chiens de Guerre impressionne aussi par son casting d’acteurs chevronnés ! Au premier plan, Christopher Walken (Pulp Fiction) mène l’action tambour battant et incarne son rôle avec talent. À ses côtés, on retrouve notamment le tout jeune Tom Berenger (Platoon), le français et regretté Jean-François Stévenin (Le Pacte des Loups), JoBeth Williams (Poltergeist), ainsi que l’anglais Colin Blakely (La Vie Privée de Sherlock Holmes).

©l’Atelier d’Images

Disponible dès le 23 août en DVD et Blu-Ray collector incluant la version longue du film, Les Chiens de Guerre est une curiosité à (re)découvrir absolument !

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter.

*Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 6 septembre à minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

Chargement…

Chargement…

©l’atelier d’images

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimées dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.