Borderlands Science : 36 millions de puzzles résolus en un mois !

By Ida Gonthier

Borderlands Science le mini-jeu intégré à Borderlands 3 de Gearbox Software et 2K, a rassemblé plus de 700 000 joueurs depuis le 7 avril. Ainsi, ils ont aidé à cartographier le biome intestinal humain en arrivant à résoudre en moyenne 1,2 million de puzzles par jour.

Borderlands Science code l’ADN de chaque microbe intestinal sous la forme d’une chaîne de briques de quatre formes et couleurs différentes. Les joueurs connectent donc ces formes colorées pour aider les scientifiques à évaluer les similitudes entre chaque microbe. Plus ils arrivent à résoudre de puzzles, plus ils aident à décoder le microbiome intestinal humain, tout en remportant des récompenses pouvant être utilisées dans Borderlands 3.

©Gearbox Software

Cette initiative majeure est le résultat de partenariats internationaux entre des chercheurs et des scientifiques de l’Université McGill, de Massively Multiplayer Online Science (MMOS) et de The Microsetta Initiative à la Faculté de Médecine UC de San Diego