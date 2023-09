Les 1001 expressions préférées des Français nous dit tout sur l’origine, le sens et le bon usage d’expressions plus ou moins utilisées. Les 1001 expressions préférées des Français est le genre de livre qui promet de faire le bonheur des littéraires et des curieux ! On en utilise tout en long de la journée, elles ponctuent nos phrases, nos conversations… On les trouve drôles parfois, intrigantes souvent. Et, la plupart du temps, si on s’arrête un instant pour les observer, on se rend compte que l’on n’a aucune idée de leur provenance ni de leur sens premier. Enfin, jusqu’à maintenant……