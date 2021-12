Uncharted : bande-annonce pour l’adaptation des aventures de Nathan Drake

Après un premier trailer, Uncharted se montre dans une nouvelle bande-annonce ! En effet, la célèbre licence Playstation fait partie des tous premiers projets (avec The Last of Us et Ghost of Tsushima) à être officiellement portés à l’écran. Pour rappel, Uncharted est une série vidéoludique en 4 épisodes ( un prequel et un spin-off) nous faisant suivre Nathan Drake, un aventurier descendant d’une longue lignée d’explorateurs. Chacun des opus nous aura fait vivre un réel dépaysement par delà le monde (Amérique du Sud, Arabie Saoudite, Tibet, Madagascar…), en plus d’offrir des séquences d’action vertigineuses.

Longtemps en projet (par David O. Russell avec Mark Wahlberg, Joe Carnahan avec Ryan Reynolds, par Dan Trachtenberg…), c’est finalement Ruben Fleischer (responsable du sympatoche Zombieland ou du très mauvais Venom) qui est à la réalisation, avec Tom Holland (Spider-Man No Way Home, Le Diable, tout le temps) en Drake et Mark Walhberg (Deepwater, Spencer Confidential) pour jouer son mentor Victor « Sully » Sullivan.

Uncharted-lite ?

Ce Uncharted n’est pas tant une transposition des divers opus de la saga, mais avant tout une ré-adaptation doublée d’une origin story, marquant la rencontre des 2 compères pour leur première aventure conjointe. Et à la vue du trailer, tous les ingrédients semblent présents (avec notamment le perso de Chloe Frazer issu d’Uncharted 2), mais l’inquiétude demeure néanmoins ! Tout d’abord, la photographie est signée Chung Chung-hoon (Old Boy, Mademoiselle, Last Night in Soho), mais pourtant la facture visuelle présentée manque sincèrement de caractère et de sa patte caractéristique.

De plus, Uncharted est avant-tout une vraie déclaration aux blockbusters XXL et aux films d’aventure (type Indiana Jones et La Momie), mais ici le peu de séquences d’action entrevues oscille entre le basique et le repompage plus propret (la séquence de l’avion-cargo héritée d’Uncharted 3 et Tuer n’est pas jouer). On notera néanmoins un moment prometteur avec 2 navires en l’air, mais pour l’heure difficile de savoir si on est sur une adaptation faite avec amour et compréhension du matériau de base, ou une énième exploitation de franchise dévitalisée. Réponse dans 2 mois !

Uncharted sortira en salles le 16 février 2022