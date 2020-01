Nouvelle vidéo pour Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Sorti initialement sur Nintendo Wii U en juin 2016, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore revient sur le devant de la scène sur Switch.

Pour ceux qui ne le savent pas, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est un J-RPG présenté comme un crossover entre Shin Megami Tensei et Fire Emblem. Développé par Intelligent Systems et édité par Atlus, ce remaster inclura des chansons inédites, de nouveaux éléments de scénario et, surtout, une localisation en français. De plus, les joueurs pourront notamment explorer un donjon supplémentaire, histoire de prolonger le plaisir. Signalons tout de même que nous obtiendrons la version censurée du jeu et non l’originale.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sera disponible à partir du 17 janvier 2020 sur Nintendo Switch.