The Last of Us Part II, un flop aux Etats-Unis ?

Attendu par une pléthore de joueurs à travers le monde, The Last of Us Part II est disponible depuis quasiment un mois. Retour sur les chiffres de vente.

Sans surprise, le titre de Naughty Dog s’est rapidement retrouvé à la tête des meilleures ventes sur le PlayStation Store français et américain. Grâce au NPD Group, la société spécialisée dans les études de marchés aux États-Unis, nous savons désormais que cette suite s’est retrouvée à la tête des ventes du mois de juin. Il faut savoir qu’elle s’est vendue à plus de 4 millions d’exemplaires en moins de trois jours sur le sol américain. Pour l’heure, The Last of Us Part II se retrouve à la 3ème place des jeux les plus vendus de l’année, derrière Call of Duty : Modern Warfare et Animal Crossing : New Horizons. Il n’est donc clairement pas un flop aux États-Unis !

The Last of Us Part II est disponible depuis le 19 juin 2020 sur PlayStation 4.