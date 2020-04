The Neon Demon : la recette de Panna cotta qui t’en met plein les yeux !

RECETTE DE CUISINE. On te voit là, dans ton canapé à regarder Top Chef et à te faire des pâtes au ketchup. Si tu as vu The Neon Demon, tu sais à quel point le film donne faim… Alors on te propose de cuisiner une panna cotta originale et 100 % vegan. Bon appétit!

Recette pour 4 panna cotta

Préparation : 20 minutes

: 20 minutes Cuisson : 5 minutes (panna cotta), 30 minutes (coulis).

: 5 minutes (panna cotta), 30 minutes (coulis). Repos : 1 heure minimum

Ingrédients

▲ 250 ml de lait de coco

▲ 3 g d’agar-agar en poudre (1,5 c. à café)

▲ 10 g de sucre de canne complet (1 c. à soupe)

▲ 250 ml de lait de riz

▲ 1 kiwi

▲ 300 ml de jus de raisin rouge (et pas du vin, hein)

▲ 2 grains de raisin rouge très sombres.

Préparation

1 – Dans une petite casserole, mélanger le lait de coco avec l’agar-agar et le sucre et porter à ébullition. C’est le moment de la recette où il faut être fort dans la tête et ne pas goûter toutes les 30 secondes cette délicieuse mixture.

2 – Poursuivre la cuisson 10 à 30 secondes puis, hors du feu, ajouter le lait de riz. Mélanger et laisser refroidir quelques minutes. Pendant ce temps, éplucher puis couper le kiwi en deux et le découper en fines tranches à partir de là.

3 – Retirer le centre (la partie blanche) des tranches de kiwi à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un couteau.

4 – Préparer des ramequins individuels et déposer une tranche de kiwi dans chacun.

5 – Verser doucement le mélange de lait de coco et de riz dans les ramequins, sur les tranches de kiwi. (Remerciements à Melle Pigut du blog pigut.com/atelier La Parenthèse Végétale©)

6 – Laisser refroidir avant de déposer au réfrigérateur pendant quelques heures, jusqu’à ce que la préparation soit bien gélifiée.

7 – Pendant ce temps, préparer le coulis rouge. De préférence, il faut que ce soit bien sanguinolent.

8 – Dans une casserole, porter le jus de raisin à ébullition.

9 – Réduire à petit bouillon pendant 15 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que le jus devienne sirupeux, laisser refroidir.

10 – Renverser délicatement la panna cotta sur une petite assiette. Creuser légèrement la panna cotta au centre du kiwi (l’iris), comme une petite tombe, puis y placer 1/2 raisin pour former la pupille.

Astuces The Neon Demon

▲ Pour le coulis, le temps de cuisson dépend de la quantité préparée. N’hésitez pas à le surveiller, entre un résultat parfait et un jus brûlé, la ligne est très fine. Toutefois, sachez que le jus va continuer d’épaissir en refroidissant, il suffit donc d’arrêter la cuisson dès que le liquide colle lorsqu’on y introduit une cuillère.

▲ Afin que le kiwi ne flotte pas, il faut éviter à tout prix que du liquide se loge sous la tranche. Voici quelques astuces: déposez soigneusement votre tranche de kiwi au fond du contenant (en verre, pour une meilleure « adhérence « ). Laisser refroidir un peu le liquide avant de le verser tout doucement sur le kiwi.

▲ À l’aide d’un couteau, dessinez de fines veinules sur l’œil. Au moment de le recouvrir de coulis, les veinules retiendront le rouge. Effet super ensanglanté assuré !