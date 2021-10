The Beatles: Get Back, bande annonce pour la série de Disney+

Disney+ dévoile The Beatles: Get Back en images, une mini-série documentaire en trois épisodes d’une heure. Réalisé par le lauréat oscarisé Peter Jackson, la souris aux grandes oreilles nous promet “l’aperçu le plus intime et le plus honnête du processus créatif et de la relation entre John, Paul, George et Ringo jamais filmé”.

The Beatles: Get Back nous replonge en janvier 1969. Une équipe de tournage obtient un accès exclusif pour documenter le travail des Beatles et capturer plus de cinquante-sept heures d’image “les plus intimes du groupe jamais tournées”, avant de finalement les enfermer dans un coffre-fort pendant plus de cinquante ans. Les images sont prévues à l’origine pour un film réalisé par Michael Lindsay-Hogg, film qui ne verra finalement jamais le jour.

Les premiers aperçus de la mini-série dévoilent une restauration d’image assez exceptionnelle ; des moments figés dans le temps qui n’ont pourtant pas pris une ride. Au-delà de sa forme, on remarque également son fond et son véritable travail d’écriture. La bande annonce nous dévoile un véritable crescendo narratif au travers d’une dramaturgie assez dingue. On retrouve plusieurs enjeux et objectifs, des histoires d’amour, (encore) du drame, de l’émotion et surtout un climax. La bande annonce se termine sur l’ultime concert du groupe s’étant déroulé sur les toits Savile Row à Londres. Celui-ci n’ayant encore jamais été diffusé dans son intégralité, la mini-série de documentaire devient alors encore plus excitante à découvrir.

The Beatles: Get Back sera diffusé en trois épisodes, exclusivement sur Disney+ les 25, 26 et 27 novembre.