Snack World : Mordus de Donjons – Gold est bientôt disponible

By Guillaume Chéti

Le talentueux studio Level-5 (Professeur Layton, Ni No Kuni, Yokai Watch pour ne citer qu’eux) compte sortir un nouveau titre nommé Snack World : Mordus de Donjons – Gold.

Ce Dungeon-RPG adopte un ton humoristique et des graphismes très chatoyants. Le but est de sauver le monde du méchant Sultan Vinaigre, un homme d’affaire diabolique, cherche à ramener à la vie le diabolique Deodragon. Tu pourras personnaliser ton personnage, acheter de nouveaux équipements dans les différents magasins de la ville et surtout, affronter de nombreux dangers dans les donjons qui parsèment le monde. N’oublie pas d’utiliser tes alliés, les Snacks, pour t’aider lors des affrontements contre les monstres !

Snack World : Mordus de Donjons – Gold sera disponible à partir du 14 février 2020 sur Nintendo Switch.