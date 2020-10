Une date de sortie pour Seven Knights

D’ici peu, un nouveau RPG arrivera sur Switch. Nommé Seven Knights, c’est le premier jeu du studio Netmarble Corp.

Seven Knights – Time Wanderer raconte l’histoire du 8e membre des sept chevaliers, Vanessa, et de son équipement magique ultime, un sablier intelligent nommé Sandy. Engouffrée dans les remous de l’espace-temps, Vanessa part à l’aventure et tente tout son possible pour rentrer chez elle. C’est un RPG en temps réel au tour par tour bénéficiant de graphismes améliorées par rapport à la version mobile. Le titre sera disponible en précommande à partir du 29 octobre.

Seven Knights – Time Wanderer sera disponible à partir du 5 novembre 2020 sur Nintendo Switch.