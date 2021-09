Resident Evil : Welcome to Raccoon City montre ses premières images

La franchise Resident Evil a décidément le vent en poupe cette année puisqu’après le jeu Village ou la série animée Infinite Darkness, c’est le reboot cinématographique de Sony, Welcome to Raccoon City, qui nous donne aujourd’hui de ses nouvelles.

Ecrit et réalisé par Johannes Roberts, cette nouvelle adaptation de la saga vidéoludique de Capcom propose donc un premier aperçu de sa transposition sur grand écran via des images inédites. On y découvre ainsi Kaya Scoldelario en Claire Redfield, Avan Jogia en Leon S. Kennedy, Hannah John-Kamen en Jill Valentine, Nathan Dales en Brad Vickers et Tom Hopper en Albert Wesker. On a des doutes sur le casting de certains personnages (coucou Leon), mais on attend de voir pour critiquer, pour une fois. Mais la photographie la plus intrigante est sans conteste la troisième, montrant Marina Mazepa sous des couches de prothèses pour jouer Lisa Trevor, l’iconique petite fille capturée par Umbrella Corp et mutée en monstre redoutable après d’ignobles expérimentations génétiques.

©Sony Pictures

©Sony Pictures

©Sony Pictures

Voilà qui nous met l’eau à la bouche de voir enfin une véritable adaptation des jeux puisque le film devrait suivre un groupe de survivants tentant de s’enfuir de Raccoon City après la toute première épidémie liée au virus T, soit un survival horrifique dont il nous tarde de découvrir la première bande-annonce. Ce qui ne saurait tarder.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City devrait sortir le 24 novembre 2021.