Resident Evil Infinite Darkness s’offre un premier trailer

La nouvelle série d’animation Resident Evil estampillée Netflix, Infinite Darkness, nous livre sa première bande-annonce et vous vous demandez certainement pourquoi Claire Redfield et Léon S. Kennedy ont une moins bonne synchronisation labiale que dans le jeu ? Nous aussi on se demande.

RE : ID donc, c’est une tentative de série Resident Evil après trois long-métrage d’animation tantôt sympathiques tantôt très moyens, Degeneration en 2008, Damnation en 2012 et Vendetta en 2017 ; comme quoi Capcom n’en démord pas avec leurs adaptations. Et cela sans compter le nouveau film live en préparation, et après Monster Hunter, il y a de quoi être déjà tétanisé d’épouvante.

Dans ce trailer on en apprend malheureusement pas beaucoup plus, des zombies, un soupçon de John Wick comme dans Vendetta, il en faudrait un peu plus pour se faire une idée, on ne doute pas que d’ici juillet ce sera chose faite. Puis d’ici l’été, un certain Resident Evil Village sera passé par là. C’est bien lui le plat de résistance.

Resident Evil : Infinite Darkness est attendue pour juillet 2021 sur Netflix.

