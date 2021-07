Pokémon aura sa série en live action sur Netflix

Grâce à sa qualité graphique certaine quant à la modélisation du monde Pokémon dans le film avec Ryan Reynolds, Netflix a décidé de rebondir et propose maintenant une série, également en live action.

Si le film n’avait pas été un carton, force est de constater qu’il avait été un plaisant moment cinématographique où Pikachu, Dracaufeu et Mewtwo avaient un cachet très sympathique ! De là, on vient d’apprendre via Variety que la plateforme de SVOD adapterait la célèbre franchise vidéoludique dans une série créée et écrite par le co-showrunner de Lucifer, Joe Henderson. Pour l’instant le projet est encore flou, il est donc encore trop tôt pour savoir si les aventures de Sasha, Pierre et Ondine seront celles adaptées ou si l’on découvrira de tout nouveaux personnages. Nul doute cependant que les intéressés tenteront, comme toujours, de tous les capturer. C’est Brigitte Bardot qui va être contente tiens…

La série Pokémon de Netflix devrait commencer sa production prochainement.