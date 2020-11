Pokémon GO et Pokémon HOME compatibles, mais…

Voilà, ça y est ! Pokémon GO et Pokémon HOME sont désormais compatibles. Malheureusement, ce ne sera pas pour tout le monde…

En effet, seuls les joueurs ayant atteint le niveau 40 dans Pokémon GO pourront profiter de cette compatibilité, pour le moment. Les autres vont devoir prendre leur mal en patience pour pouvoir y accéder. De plus, il faut savoir que chaque transfert coûte un certain montant « d’Énergie Transporteur GO », qui se recharge avec le temps ou en utilisant des Poképièces. Pour fêter cette compatibilité, un Melmetal doté du gène Gigamax est gratuitement offert. Il suffit de faire un transfert depuis Pokémon GO vers Pokémon HOME, et vous le recevrez en tant que Cadeau Mystère dans l’application HOME.

Pokémon GO est disponible depuis le 24 juillet 2016 sur mobile.