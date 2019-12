Pokémon GO : l’Aventure entre copains est disponible !

Fier de son petit bijou portable, Niantic Labs continue de l’alimenter avec de nombreuses mises à jour et autres joyeusetés. Il faut bien garder le plus de joueurs possibles sur Pokémon GO.

Cette fois-ci, les développeurs ont eu l’idée de rendre l’expérience plus enrichissante avec la possibilité de partager davantage de moments avec votre Pokémon préféré. Entre autres, via la Réalité Augmentée, tu pourras le nourrir, jouer avec et même réaliser quelques quêtes en sa compagnie. Tout cela te permettra d’améliorer ton niveau d’amitié et de débloquer des fonctionnalités inédites. Il faut savoir que tu dois obtenir plus de 521 cœurs d’amitié pour atteindre le stade de meilleur copain. En plus de gagner un ruban « Meilleur Copain », ton Pokémon gagnera un boost de PC à chaque combat. Il peut devenir très rapidement dangereux pour les autres…

Pokémon GO est disponible depuis juillet 2016 sur mobile.