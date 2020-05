Des Pokémon offerts dans Pokémon Épée / Bouclier

Game Freak continue d’alimenter Pokémon Epée / Bouclier en offrant quatre monstres de poche et des objets durant un mois.

Ainsi, en ce vendredi 22 mai 2020, tu peux récupérer M.Mime de Galar avec son talent caché Corps Gel. Il est accompagné de son lot de Poké Balls, incluant une Appât Ball, une Lune Ball, une Masse Ball et une Rêve Ball. La semaine suivante, à partir du 29 mai, Ponyta de Galar sera disponible avec Anticipation. Il arrivera avec une Niveau Ball, une Speed Ball, une Love Ball, une Copain Ball et une Ultra Ball. Dès le vendredi 5 juin, Corayon de Galar se joindra à toi avec le talent Corps Maudit et sera accompagné d’une Pomme Sucrée, une Pomme Acidulée, une Théière Ébréchée, une Théière Abîmée, un Sachet Senteur et un Chantibonbon. Pour finir, tu récupèreras Miaouss de Galar avec Tension, son talent caché. Tu recevras également 50 Maxi Pépites et 100 Bonbons Exp. L.

Pokémon Epée et Bouclier sont disponibles depuis le 15 novembre 2019 sur Nintendo Switch.