Quelles rétrocompatibilités pour la PlayStation 5 ?

Annoncée il y a quelques mois pour le plus grand plaisir des joueurs, la PlayStation 5 devrait débarquer en fin d’année dans nos contrées.

Cependant, une question concernant la rétrocompatibilité reste en suspens : quid des titres PS1, PS2 et PS3 ? Apparemment, selon les dires d’Ubisoft, la rétrocompatibilité « sera disponible pour les titres PlayStation 4 compatibles, mais ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2, ou PlayStation ». Depuis, cette annonce a été tout simplement supprimée de leur FAQ du service client. Même si cette suppression peut redonner un peu d’espoir, il ne faut pas oublier que le PS Now existe et qu’il pourrait bien être de nouveau mis en place sur PlayStation 5.

La PlayStation 5 sera disponible à partir de la fin d’année 2020.