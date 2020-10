Paris à vol d’oiseau : une promenade aérienne et poétique

Paris à vol d’oiseau rassemble 150 photographies extraordinaires réalisées par un drone, et sur lesquelles David Foenkinos a posé sa plume.

Paris à vol d’oiseau est la réunion des passions de deux frères, Basile et Jérémie, l’un pour le modélisme, l’autre pour la photographie. Ensemble ils créent en 2018 la société Dronoprod, pour explorer la capitale à travers les yeux d’un oiseau – de drones plus précisément. En résultent plus de 6000 photographies dont cet ouvrage rassemble les 150 plus belles, qui dessinent un visage inédit de Paris.

D’étonnantes prises de vue à hauteur d’oiseau de la capitale qui ont inspiré à l’écrivain David Foenkinos un conte. Ainsi, c’est avec beaucoup de poésie et de tendresse que l’histoire de Kiwi, l’oiseau, qui explore Paris à la recherche de son amour de toujours, Alicia, introduit ce superbe livre qui nous fait survoler une ville que l’on redécouvre.

© Jérémie Lippmann & Basile Dell

« Eux qui connaissaient Paris par cœur depuis le sol ont découvert un tout autre visage de leur ville en prenant leur envol. Ils sont tombés amoureux de leur modèle, ont arpenté ses courbes, ses mystères, ses humeurs, se sont faits discrets dans la lumière du matin, ont dompté ses pluies et ses vents, ses embouteillages et son raffut. Paris à vol d’oiseau, c’est une histoire d’amour, en somme. »

La ville lumière plus belle que jamais

Vous vous dites sûrement que ce n’est pas ce qui manque, les livres photos sur Paris, alors un de plus… Et que ce sont les mêmes prises de vue que l’on y retrouve, sans surprise. Ou peut-être connaissez-vous déjà par cœur la capitale alors, vous pensez qu’elle n’a plus rien à vous apprendre. Eh bien que nenni ! En effet vous ne pouvez qu’être agréablement surpris par ce petit bijou !

Les saisons et les moments de la journée se succèdent pour nous dévoiler la Place des Vosges dans la lumière délicate du matin ; l’avenue des Champs-Élysées s’étirant jusqu’à l’Arc de Triomphe, plus étincelante que jamais à la tombée de la nuit ; le cimetière du Père-Lachaise recouvert d’une fine couche de neige ; ou encore la cité Michelet rendue hypnotique par un judicieux choix de noir et blanc.

© Jérémie Lippmann & Basile Dell

Des prises de vue artistiques

Mais ce sont aussi les angles de prises de vue qui donnent à certains lieux une existence inédite et fascinante. Et qui offrent à voir la capitale autrement. Comme la Tour de l’Horloge, Gare de Lyon, prise entre deux immeubles aux façades en miroir ; le Grand Palais ou le Forum des Halles dont les détails de l’architecture nous surprennent soudain de leur beauté ; ou encore les avenues qui s’entrecroisent et se rejoignent en dessinant des formes géométriques insoupçonnées depuis le sol.

Ainsi, c’est avec un regard nouveau, émerveillé comme au premier jour d’une rencontre, que l’on s’attarde sur cette succession de photographies envoûtantes qui nous font planer au-dessus de Paris. Sur ces lieux dont la poésie nous avait parfois échappée. Mais plus aucun doute ne demeure après ce voyage dans les airs : Paris est magique.

Paris à vol d’oiseau, de Basile Dell, Jérémie Lippman & David Foenkinos, est paru le 01er octobre 2020 aux Éditions Gallimard Loisir.