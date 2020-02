De nouvelles infos sur One Piece Bon ! Bon ! Journey !!

One Piece a de plus en plus le vent en poupe en ce moment. Entre les révelations du manga et les différents jeux, rien ne peut arrêter la tornade Luffy.

Bandai Namco a donc décidé de sortir le tout premier jeu mobile de réflexion sur cet univers. Il est ainsi nommé One Piece Bon ! Bon ! Journey !! et sera disponible dès cette année. Tu pourras (re)découvrir l’histoire du manga à travers de nombreux puzzles à la « Candy Crush » avec les différents personnages transformés en bonbon. Tu pourras également décorer ta propre île des trésors en cours de route et utiliser les réseaux sociaux pour partager tes expériences ! Tu peux d’ores et déjà te pré-inscrire sur leur page facebook.

One Piece Bon ! Bon ! Journey !! sera disponible courant 2020 sur iOS et Android.