Lors du Nintendo Direct diffusé hier, nous avons eu la surprise qu’une démo était disponible pour tester Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau.

Tu peux désormais aller sur l’eShop de la Nintendo Switch pour télécharger cette démo qui pèse environ 1,3 Go. Elle permet de découvrir le premier chapitre de ce nouvel opus. De plus, tu as la possibilité de transférer tes données de sauvegarde vers le jeu complet lorsqu’il sera disponible. C’est bien là le meilleur moyen de savoir s’il va te plaire, ou non.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible à partir du 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch.