10 minutes de gameplay pour Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

By Guillaume Chéti

Disponible à l’origine sur Gamecube en 2003, Final Fantasy Crystal Chronicles revient sur Nintendo Switch fin août avec une Remastered Edition.

Ainsi, pour attiser un peu plus la curiosité et l’envie des joueurs, une vidéo de gameplay d’environ 10 minutes a été publiée par Famitsu. Celle-ci permet de constater les améliorations graphiques apportées par cette version. Par ailleurs, elle permet de raviver de très bons souvenirs pour ceux l’ayant déjà fait il y a fort longtemps. Il ne reste plus qu’une poignée de semaine avant de pouvoir mettre la main dessus.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sera disponible à partir du 27 août sur Switch, PS4 et mobile.